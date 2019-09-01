Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу. Олег Кононов: В первом тайме мы имели преимущество, даже значительное.

Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя

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