Футбол
Матч ТВОлег Кононов: «После „Браги“ постарались настроить игроков на „Зенит“»
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
|46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
|54′
Юрий Жирков
|61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|64′
|66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
|74′
|76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
10
Бакаев
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
5
Барриос
18
Жирков
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о готовности команды к матчу 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
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