Футбол
Матч ТВОлег Кононов: «После „Браги“ постарались настроить игроков на „Зенит“»
Аяз Гулиев
|3′
Айртон Дантас
|15′
|27′
Магомед Оздоев
|41′
Юрий Жирков
|44′
Эмильяно Ариэль Ригони
|46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
|54′
Юрий Жирков
|61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
|64′
|66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
|74′
|76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|83′
|85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
19
Понсе
47
Зобнин
8
Тил
54
Умяров
25
Мельгарехо
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о готовности команды к матчу 8-го тура РПЛ с «Зенитом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Происшествия
В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид
Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.
Газета.Ru 16:05
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Жители Багамских островов опубликовали видео урагана "Дориан". Кадры появились в социальных сетях.
Газета.Ru 16:25
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Гаджеты
Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30
Экономика сегодня 13:53
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России
"Зенит" обыграл "Спартак" в центральном матче 8-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:07
Политика
На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Гаджеты
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Происшествия
В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся
Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.
Известия 14:19
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Мартич
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:06
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Футбол
«Витесс» Слуцкого вырвал победу у АЗ на 96-й минуте
Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл на своем поле АЗ из Алкмара в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов.
РИА Новости 13:04
Культура
Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее
Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
Телепрограмма 12:06
Авто
Из Pontiac Fiero сделали внедорожник
Изначально, Pontiac Fiero 1984 года получил внешность от Ferrari 348, но владельцу показалось, что этого мало и дорожная подвеска уступила место раме от Chevy Blazer.
SpeedMe 02:48
Футбол
Марат Сафин: «У „Спартака“ ни везухи, ни мастерства, ни рисунка»
Бывший теннисист Марат Сафин после матча «Спартак» — «Зенит», в котором гости победили со счетом 1:0, отметил, что красно-белые сыграли очень слабо.
Спорт-Экспресс 14:31
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Технологии
Самый большой электрокар в мире: самосвал, который заряжает себя сам
Официально чудесный самосвал называется Elektro Dumper, но для краткости его производитель, Kuhn Group, окрестил его eDumper.
Авторамблер 08:34
Шоу-бизнес
Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы
Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.
Вечерняя Москва 13:11
Экономика
Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».
Коммерсантъ 30 августа в 01:53
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01