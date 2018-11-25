Футбол

Олег Кононов: «Первая игра в „Спартаке“ отличается от всех других»
Матч ТВ
06:00

Спартак — Крылья Советов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Первая игра в «Спартаке» отличается от всех других.
Матч ТВ06:00

Подробнее о событии

Олег Кононов: «Первая игра в „Спартаке“ отличается от всех других»

Матч ТВ06:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча

Sport24.ru05:43

Миодраг Божович: «У игроков „Спартака“ будет желание показать себя перед Кононовым»

Sportbox.RU06:00

«Спартак» сыграет против «Крыльев» в красно-белой форме (фото)

Советский спорт02:31

РПЛ, Спартак - Крылья Советов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru04:59

Божович: как команда соперника называется, для «Крыльев Советов» вообще не важно

Чемпионат06:04

Федун приехал на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Футбол

Хавбек «Боки» назвал финал Кубка Либертадорес зоной боевых действий

Обновлено в 06:32
Футбол

«Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:17
Футбол

Фалькао: «„Монако“ была нужна эта победа»

Обновлено в 05:57
Футбол

Симеоне: «Коста попросил о замене, почувствовав дискомфорт в ноге»

Обновлено в 05:46
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
Футбол

«Зенит» закрыл крышу стадиона перед игрой с «Ростовом»

Обновлено в 06:35
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 04:12
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:38
Футбол

Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что учит английский язык, просматривая сериалы.
Обновлено в 05:30
Футбол

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Обновлено в 02:38
Футбол

Полузащитник «Уфы» избежал серьезной травмы в матче с «Оренбургом»

В матче 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (1:0) полузащитник гостей Дмитрий Сысуев получил повреждение и был заменен на 32-й минуте.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Крылья Советов» просмотрят еще одного игрока «Ротора»

Как стало известно «Матч ТВ», хавбек «Ротора» Денис Якуба отправится в расположение «Крыльев Советов» вслед за партнером по команде защитником Максимом Карповым, который уже находится в расположение самарцев.
Обновлено в 06:01
Футбол

Игрок «Арсенала» Ткачев рассказал, почему его называют русским Халком

Обновлено в 05:54
Футбол

ЦСКА и «Викторию» в Лиги чемпионов рассудит голландская бригада судей

Пресс-служба УЕФА объявила бригады судей на матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:35
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное