Футбол
Олег Кононов: «Не жалею о том, что возглавил „Спартак“ по ходу сезона»
Олег Кононов: «Не жалею о том, что возглавил „Спартак“ по ходу сезона»Спорт-Экспресс12:20
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов признался, что не сожалеет о том, что возглавил команду по ходу сезона. 52-летний специалист добавил, что успел сделать выводы о готовности футболистов красно-белых.
Спорт-Экспресс12:20
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Политика
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit
Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Число погибших в аварии под Воронежем выросло до восьми человек
Количество погибших в столкновении трех автомобилей в Воронежской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района.
Обновлено в 13:08
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Политика
Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй
Голосование состоится в среду, 16 января. Если депутаты палаты общин вынесут правительству вотум недоверия, оно уйдет в отставку.
Обновлено в 15:36
Политика
Парламент Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором власти
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти.
Обновлено в 13:59
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Москве автомобиль сбил женщину с детьми на пешеходном переходе
Водитель, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с детьми, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено в 14:58
Политика
Юнкер прокомментировал итоги голосования по брекситу
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер прокомментировал итоги голосования британских парламентариев по согласованной с Брюсселем сделке по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 15:16
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн руб
Обновлено в 13:52
Происшествия
Очевидец рассказал, как судья сбил девушку на переходе в Краснодаре
Обновлено в 14:07
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку
Обновлено в 06:09
Общество
Россия обогнала Тайвань в рейтинге вузов THE для развивающихся стран
Британское издание Times Higher Education представило рейтинг университетов из стран с активно развивающейся экономикой, на четвертом месте по числу представленных в нем вузов разместилась Россия.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве насмерть замерз менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Сборная России уступила в важнейшем матче группового этапа чемпионата мира по гандболу Бразилии (23:25) и оказалась на грани невыхода в следующий раунд.
Обновлено в 15:33
Политика
В США обвинили украинского хакера в краже данных о ценных бумагах
Минюст США обвинил хакера из Украины Александра Еременко в краже данных комиссии по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
В кенийском Найроби боевики напали на отель Dusit, сообщает Sky News.
Обновлено в 09:29
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
В свою очередь, Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ракетного договора.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В огненном ДТП под Воронежем погибли семь человек
Фото: из открытых источников 15-01-2019 в четвертом часу дня в Нижнедевицком районе на 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск», водитель «Лексус», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными авто.
Обновлено в 11:27
Политика
Суд в Москве продлил арест задержанным украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинским морякам, задержанным в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:03
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Обновлено в 08:54
Политика
Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру
Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на текст его выступления перед верхней палатой.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Экономика
В правительстве предложили изменить стандарт оценки бедности
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила внедрить «более современный» подход к оценке уровня бедности в России.
Обновлено в 05:23
Экономика
России предсказали уменьшение количества банков
По словам Трофимовой, за последние несколько лет с рынка уходило до десяти процентов банков каждый год.
Обновлено в 15:07