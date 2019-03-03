Олег Кононов: Не справились с эмоциями в атакеРоссийская газета 14:20

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча, в котором его команда сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1.

Олег Кононов: Не справились с эмоциями в атаке

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