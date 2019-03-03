Футбол

Олег Кононов: Не справились с эмоциями в атакеРоссийская газета 14:20

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча, в котором его команда сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1.
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