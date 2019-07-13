Футбол
«Спартак» не порадовал тренера КононоваВести.Ru вчера в 15:18
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи". Единственный мяч в добавленное время забил защитник москвичей Самюэль Жиго. Несмотря на победу, качество игры "Спартака" оказалось невысоким.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Мы абсолютно не знали тактику соперника». Олег Кононов — о победе над «Сочи»
Sport24.ruвчера в 15:55
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
США на следующей неделе объявят о санкциях против Турции
США неоднократно подчеркивали, что выступают против этой сделки. Поставки С-400 Турции начались на этой неделе.
Обновлено вчера в 18:24
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции
Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская продолжают свой отдых в Италии.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Кино
Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летием
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Умерла звезда фильмов «Звездный путь» Стефани Низник
Американская актриса Стефани Низник, сыгравшая роль Перим в серии фильмов «Звездный путь», скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое
Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Националисты в Киеве пикетируют СБУ против фильма Стоуна об Украине
В Киеве около здания СБУ прошла акция украинских радикалов, протестующих против показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина призналась, что прощала измену
Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды простила измену любимого человека.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира
Обновлено вчера в 21:48