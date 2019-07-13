Футбол

Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»Спорт-Экспресс 15:40

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Мы абсолютно не знали тактику соперника». Олег Кононов — о победе над «Сочи»

Sport24.ru15:55

Тренер ФК «Спартак» Кононов не удовлетворен игрой команды, несмотря на победу над «Сочи»

ТАСС14:51

Победа греет душу Кононову, но аплодировали Точилину. Все о матче «Спартак» — «Сочи» (с видео)

Матч ТВ18:10

Олег Кононов: «Есть неудовлетворение от игры. Я уверен, что и команда это понимает»

Sports.ru15:09

Не по канонам Кононова. Как дебютант «Спартак» трепал

Sportbox.RU17:12

Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»

Спорт-Экспресс15:40

Кононов: у «Спартака» не было недонастроя на матч с «Сочи», это сто процентов

Чемпионат15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

Обновлено в 18:13
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала редкое фото с супругом Константином Меладзе

Обновлено в 11:20
Здоровье

Не нарваться на фальсификат. Как выбрать качественный сыр?

Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В банном комплексе под Петербургом произошел пожар

Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны

46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Общество

Эд Ширан заявил о страшной болезни

Обновлено в 14:33
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Пожар на территории цеха по производству сои в Краснодаре локализован

Возгорание на территории цеха по производству сои в поселке Белозерном в Краснодаре локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Здоровье

Российские геронтологи разработали программу профилактики падений и переломов

В будущем в медучреждениях, принимающих пожилых пациентов, предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении.
Обновлено в 15:58
Театры

«Тихий вечер танца» на Чеховском фестивале

Обновлено вчера в 18:18
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено в 16:23
Спорт

Теннисисты Сизикова и Гахов завоевали золото Универсиады в миксте

Обновлено в 17:21
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Обновлено в 17:35
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Путешествия

Федор Конюхов решил три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

Обновлено в 16:50
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии

Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Политика

Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное