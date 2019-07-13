Футбол
Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»Спорт-Экспресс 15:40
Александр Ломовицкий
|14′
|42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
|56′
|58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
|61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
|65′
|67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
|68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
|72′
Луис Адриано
|76′
|76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
|79′
Самуэль Жиго
|90′+3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
22
Игнатов
11
Фернандо
19
Понсе
37
Мелкадзе
12
Заболотный
13
Кудряшов
25
Новосельцев
45
Миладинович
34
Маргасов
55
Казаев
15
Цаллагов
7
Песегов
11
Обухов
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
Обновлено в 17:04
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом
Памела Андерсон и футболист сборной Франции Адиль Рами начали встречаться около года назад.
Обновлено в 05:45
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Авто
Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии
Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донбассе
Обновлено в 17:35
Здоровье
Стационар по бережливой технологии
Уникальность проведенного ремонта состоит в том, что планировка по бережливой технологии предусматривает четкое разделение потоков здоровых и потенциально больных пациентов благодаря отдельным входам и выходам в процедурном и прививочном кабинетах.
Обновлено в 18:49
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Политика
Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе
«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку
В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Спорт
Волейболисты сборной России завоевали бронзу Универсиады
Мужская сборная России завоевала бронзовые медали турнира по волейболу на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:20