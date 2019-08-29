Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили. Заменами, которые я сделал во втором тайме, хотел усилить атакующую игру. В результате мы забили во втором тайме, но этого оказалось мало.

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