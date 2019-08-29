Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОлег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили. Заменами, которые я сделал во втором тайме, хотел усилить атакующую игру. В результате мы забили во втором тайме, но этого оказалось мало.
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