Футбол

Олег Кононов: «Мы запретили играть Фернандо и Адриано»Матч ТВ 11:57

Была проделана большая и интенсивная работа, в игре против «Локомотива» будет финальный аккорд. В этом матче также стоит ожидать ротации, мы дорожим игроками, кто готов, тот и сыграет 80-90 минут. Есть футболисты, которые бы хотели сыграть, но мы запретили Луису Адриано и Фернандо играть.
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Олег Кононов: «На Кубке „Матч Премьер“ был на 50 процентов тот футбол, который я хочу видеть от „Спартака“»

Sports.ru14:40
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Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
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Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
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Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Политика

Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем

Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.
Обновлено в 19:24
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли

The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Космос

Российский экипаж МКС увеличат до трех космонавтов

Экипаж российского сегмента МКС увеличат до трех космонавтов в сентябре 2019 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин во вторник, 29 января.
Обновлено в 03:58
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Кино

Уроженец Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено в 14:23
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
Финансы

СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян

Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Технологии

Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года

Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.
Обновлено в 18:07
Музыка

Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Путешествия

Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже

19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.
Обновлено в 16:50
Космос

Ученые назвали российские вулканы большой угрозой для Земли

Обновлено в 14:11
Общество

Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников

Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Игры

Игра Metro: Exodus станет эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено в 03:28
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Политика

Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины

Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
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Власти Китая призвали США отозвать ордер на арест финдиректора Huawei

Власти Китая призвали Соединенные Штаты отозвать ордер на арест финансового директора Huawei и дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, сообщил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.
Обновлено в 00:38
Спорт

Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:12
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Футболист
Советский, белорусский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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