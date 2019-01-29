Футбол
Олег Кононов: «Мы запретили играть Фернандо и Адриано»Матч ТВ вчера в 11:57
Была проделана большая и интенсивная работа, в игре против «Локомотива» будет финальный аккорд. В этом матче также стоит ожидать ротации, мы дорожим игроками, кто готов, тот и сыграет 80-90 минут. Есть футболисты, которые бы хотели сыграть, но мы запретили Луису Адриано и Фернандо играть.
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