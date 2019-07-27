Футбол
Олег Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»Советский спорт 13:13
Софьян уже ушел, - приводит слова Кононова Чемпионат. Добавим, что 28-летний Мельгарехо выступает за Спартак с 2016 года.
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