Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Футбол Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19 В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании.

Происшествия На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Политика Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

Футбол Болельщики потребовали от Кононова уйти в отставку Болельщики московского "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов подал в отставку.

Армия и оружие Украинские пограничники жалуются на зеленые лучи со стороны России Украинские пограничники пожаловались в СБУ и военную прокуратуру на то, что их катера якобы освещают зеленым лучом со стороны, где находятся российские катера.

Происшествия Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Происшествия Число задержанных на акции протеста в Москве увеличилось до 1256 человек На несанкционированном митинге, который прошел сегодня на ул. Тверская, возле здания мэрии Москвы задержано 1256 человека Об этом сообщил Telegram-канал «Кремлёвская прачка».

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Ставрополье Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.

Общество Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.

Гаджеты Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.

Космос Частная ракета из Японии упала в море после запуска Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.

Происшествия В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.

Шоу-бизнес Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.

Космос Когда над Калининградом можно увидеть МКС (координаты и расписание) Появились расписания видимых пролётов над Калининградом одного из первых в мире солнечных парусов LightSail-2 (запущен носителем Falcon Heavy 25 июня), корейского искусственного спутника Земли Кванмёнсон-3, телескопа Hubble, европейского спутника Envisat и американского OTV-5.

Происшествия В Подмосковье разбился легкомоторный самолет «В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.

Гаджеты Huawei выпустит два флагманских процессора для смартфонов Стало известно, что Huawei планирует до конца года выпустить две новые мощные однокристальные платформы.

Финансы Банк России повторно снизил ключевую ставку в этом году Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,25% годовых. Это второе снижение в 2019 году.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Авто Почему водители со стажем не используют брызговики Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.