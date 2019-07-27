Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»Газета.Ru 13:49
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
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