Футбол
Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»
Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»Матч ТВ12:13
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, как команда собирается выходить из ситуации с большим количеством травмированных игроков.
Матч ТВ12:13
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Футбол
Реал — ЦСКА 0:3
Обновлено в 13:39
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: Черышев попал в стартовый состав
«Валенсия» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса
Обновлено в 11:59
Футбол
УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей
Обновлено в 12:55
Футбол
Евроинтеграция: Россия может сохранить полное представительство в ЛЕ
Дома «горожане» обыграли «Севилью» (2:1), и, чтобы обогнать ее в таблице, «быкам» можно потерпеть минимальное поражение, при этом забив два и более мячей.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол
Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре
Обновлено в 16:21
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»
Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено в 15:34
Футбол
Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн
«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04
Футбол
«Манчестер Сити» и «Хоффенхайм» обменялись голами
Английский «Манчестер Сити» играет вничью с немецким «Хоффенхаймом» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом
Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
Обновлено в 07:25
Футбол
Два поединка Лиги 1 перенесены из-за протестов во Франции
Из-за акций протеста, которые проходят во Франции, по просьбе полиции были перенесены два матча Лиги 1. Об этом информирует пресс-служба турнира.
Обновлено в 10:51
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24