Футбол

Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»
Матч ТВ
12:13

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, как команда собирается выходить из ситуации с большим количеством травмированных игроков.
Матч ТВ12:13

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Кононов — о скандале вокруг Глушакова: в «Спартаке» не обращают на это внимания

Чемпионат12:15

Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»

Матч ТВ12:13

Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»

Sportbox.RU12:13

Кононов и Мельгарехо – о компромате на Глушакова, атмосфере в «Спартаке» и самом важное матче года

Спорт-Экспресс12:30
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Футбол

ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде

В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.
Обновлено в 04:26
Футбол

Защитник «Ливерпуля» сломал ключицу в матче с «Наполи»

Защитник получил травму после неудачного падения в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:0). В нынешнем сезоне Матип провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Обновлено в 12:57
Футбол

Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Обновлено в 12:08
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса

Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.
Обновлено в 12:41
Футбол

Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»).
Обновлено в 07:25
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что "Ювентус" в данный момент является самой сильной европейской командой.
Обновлено в 08:03
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол

Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.
Обновлено в 08:23
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол

Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча Лиги чемпионов

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поменялся футболкой после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке» (0:1) с полузащитником хозяев украинцем Евгением Коноплянкой.
Обновлено вчера в 15:28
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«Реал» намерен подписать игрока «Манчестер Сити»

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Браима Диаса.
Обновлено в 11:24
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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