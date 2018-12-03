Футбол
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Спорт-Экспресс16:45
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