Футбол

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»
Спорт-Экспресс
вчера в 16:45

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что доволен игрой капитана команды Дениса Глушакова в трех последних матчах.
Спорт-Экспрессвчера в 16:45

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Кононов: «Доволен игрой Глушакова, он выполняет свою работу»

Евро-футбол.ру03:51

Кононов доволен игрой Глушакова

Нева Спортвчера в 21:51

Олег Кононов: «Доволен игрой Глушакова. Он проводит качественные матчи»

Sportbox.RUвчера в 18:36

Кононов: «Доволен игрой Глушакова, он сейчас проводит качественные игры»

Sport24.ruвчера в 18:00

Кононов заявил, что доволен игрой Глушакова

RT на русскомвчера в 16:56

Олег Кононов: «Глушаков проводит качественные игры»

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Кононов: я доволен игрой Глушакова, он проводит качественные матчи

Чемпионатвчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол

«Золотой мяч» получил хорват Лука Модрич

Обновлено в 04:21
Футбол

Икарди признан лучшим футболистом серии А в прошлом сезоне

Нападающий Интера Мауро Икарди признан лучшим футболистом чемпионата Италии по итогам сезоне-2017/18.
Обновлено в 04:02
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил контракт с лондонским клубом. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Обновлено в 04:16
Футбол

Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (4:2). Напомним, форвард туляков оформил в этой встрече дубль.
Обновлено в 02:17
Футбол

Четыре игрока «Енисея» из-за травм пропустят матч с ЦСКА

Обновлено в 03:16
Футбол

Юный футболист расплакался на встрече с Головиным

Полузащитник "Монако" Александр Головин встретился с юными российскими футболистами, которые приехали поддержать его.
Обновлено в 03:44
Футбол

Моуринью: «Будет чудо, если „МЮ“ завершит сезон в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об амбициях «красных дьяволов».
Обновлено в 03:42
Футбол

В 2018 году ЦСКА на выезде не проигрывал

Московский ЦСКА в 2018 году провел 13 гостевых матчей, не потерпев ни одного поражения.
Обновлено в 04:10
Футбол

Кононов рассказал о трансферных планах «Спартака» на зиму

Наставник «Спартака» Олег Кононов поделился трансферными целями команды во время зимнего перерыва.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Реал» поборется с «Барселоной» за хавбека «Лиона» Н’Домбеле

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Telefoot, очередным грандом, заинтересованным в услугах 21-летнего хавбека, стал мадридский «Реал».
Обновлено в 03:20
Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отметил, что у него остались положительные эмоции от отрезка карьеры в Казахстане.
Обновлено в 03:14
Футбол

Черчесов призвал оценивать игру сборной России в 2018 году по ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступление национальной команды в 2018 году необходимо оценивать по домашнему чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 01:15
Футбол

Черчесов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые находятся в СИЗО «Бутырка» и обвиняются в избиении трёх человек.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Байер» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Нюрнберг» сыграл вничью с леверкузенским «Байером».
Обновлено вчера в 17:44
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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