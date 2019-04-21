Футбол

Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»Спорт-Экспресс 15:20

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Выпустили более быстрого Саркисова, в расчете на то, что его найдут передачей. Но, к сожалению, ровно через минуту Саркисов получил травму, и более 20 минут нам пришлось играть в меньшинстве.
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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