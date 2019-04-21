Футбол
Олег Кононов: «Если трибуны свистят, значит, мы не так играем»Спорт-Экспресс 15:20
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Николай Рассказов
|45′+1′
|46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
|46′
Максим Семакин
Александр Зотов
|59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
|66′
Фернандо
Михаил Игнатов
|74′
Аяз Гулиев
|83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
|88′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
12
Адриано
22
Игнатов
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
6
Торбинский
7
Зотов
11
Саркисов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Выпустили более быстрого Саркисова, в расчете на то, что его найдут передачей. Но, к сожалению, ровно через минуту Саркисов получил травму, и более 20 минут нам пришлось играть в меньшинстве.
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