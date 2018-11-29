Футбол

Олег Кононов: «Ещенко заканчивал игру с „Рапидом“ с травмой»
Спорт-Экспресс
10:53

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 29 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Ещенко провел два матча, прошлый с "Рапидом" он заканчивал с небольшой травмой.
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