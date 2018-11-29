Ещенко провел два матча, прошлый с "Рапидом" он заканчивал с небольшой травмой.

Олег Кононов: «Ещенко заканчивал игру с „Рапидом“ с травмой»

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