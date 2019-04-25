Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»Вести.Ru вчера в 17:25

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.

Кино Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей» Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.

Авто Новый пикап Changan Kaicene F70 рассекретили Новинка под названием Changan Kaicene F70 разрабатывается совместно с французской компанией Peugeot, которая параллельно работает над собственным пикапом.

Армия и оружие Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время» Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Политика Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Зеленский заявил, что Порошенко не хочет отдавать ему булаву Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ЦИК Украины затягивает официальное объявление результатов выборов.

Хоккей Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Здоровье Медведев поручил премировать врачей за выявление рака В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.

Происшествия Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд Заводский районный суд Кемерова получил из Генпрокуратуры РФ материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня".

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Политика Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Общество Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Происшествия Шесть красноярских кадетов госпитализированы с расстройством желудка Шесть подростков 12-13 лет госпитализированы из красноярского кадетского корпуса в поселке Кедровый в детскую горбольницу.

Политика Путин стал почетным доктором университета Цинхуа Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Здоровье Опасную для человека инфекцию обнаружили в двух хозяйствах в Приморье Инфекция опасна для человека и передается через молоко зараженных коров или через молочные продукты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Наука В Андах нашли останки окаменелых «химер» мелового периода Учеными-палеонтологи Йельского университета были обнаружены на территории колумбийских Анд останки окаменелых «химер» мелового периода, ранее неизвестного научному миру представителя плавающих членистоногих.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Экономика ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.