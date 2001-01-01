Футбол

Олег Иванов: «Матч с „Оренбургом“ был за шесть очков»Матч ТВ 01:27

Оренбург — Ахмат
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Савелий Козлов
3′
Сергей Терехов
4′
Сергей Бреев
25′
38′
Раванелли
48′
Олег Иванов
56′
Беким Балай
Сергей Бреев
Андрей Козлов
59′
Михаил Сиваков
60′
Савелий Козлов
Вадим Афонин
69′
Денис Попович
73′
77′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Денис Попович
Андреа Чуканов
82′
84′
Олег Иванов
Магомед Митришев
84′
Раванелли
Одисе Роши
Андрей Малых
90′+1′
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов высказался о победе над «Оренбургом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.
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