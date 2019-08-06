Футбол

Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»Soccer.ru 08:29

Ахмат — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
4′
Виталий Шахов
Антон Швец
23′
Зоран Нижич
26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
46′
Евгений Харин
50′
58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
64′
Джордже Деспотович
68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
78′
84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
90′+3′
2 фото
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура РПЛ. Как игра показала, одного гола было недостаточно. Деспотович забил фантастический гол.
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