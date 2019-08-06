Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»Soccer.ru 08:29
|4′
Виталий Шахов
Антон Швец
|23′
Зоран Нижич
|26′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|46′
Евгений Харин
|50′
|58′
Джоэл Фамейе
Тимур Аюпов
|64′
Джордже Деспотович
|68′
Георгий Зотов
Андреа Чуканов
|69′
Джордже Деспотович
Одисе Роши
|70′
Олег Иванов
Денис Глушаков
|72′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|78′
|84′
Ади Готлиб
Савелий Козлов
Денис Глушаков
|90′+3′
Ахмат
|Вратарь
16
|Защитник
4
15
20
40
|Полузащитник
11
23
|Нападающий
59
Оренбург
|Вратарь
56
|Защитник
3
13
31
|Полузащитник
8
10
32
|Нападающий
9
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура РПЛ. Как игра показала, одного гола было недостаточно. Деспотович забил фантастический гол.
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