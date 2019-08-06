Футбол

Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»Soccer.ru 08:29

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура РПЛ. Как игра показала, одного гола было недостаточно. Деспотович забил фантастический гол.
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Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

Sport24.ru07:40

Гол-шедевр Деспотовича — вне конкуренции!

Sportbox.RU10:25

Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура

Sports.ruвчера в 15:00

О. Иванов — о голе Деспотовича: первый раз такое вижу за всё моё время в футболе

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Олег Иванов - о голе Деспотовича: «Первый раз такой вижу за все мое время в футболе»

Спорт-Экспресс05:58

Сербский Деспот забил гол чумовой бисиклетой в игре с «Ахматом»

Life.ruвчера в 15:23

Олег Иванов — о голе Деспотовича: «Первый раз такое вижу»

Матч ТВ06:35
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий российского клуба «Оренбург». Двукратный чемпион Казахстана и двукратный обладатель Кубка Казахстана.
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