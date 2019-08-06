Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»Soccer.ru 08:29
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 4-го тура РПЛ. Как игра показала, одного гола было недостаточно. Деспотович забил фантастический гол.
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Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура
Sports.ruвчера в 15:00
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:07, Вашингтон
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