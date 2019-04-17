Политика
Олег Говорун ушел из администрации президентаКоммерсантъ вчера в 10:33
До осени 2011 года Олег Говорун возглавлял управление президента по внутренней политике. После этого работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
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Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству
Rambler News Serviceвчера в 10:43
Путин сменил главу Управления президента по приграничному сотрудничеству
Московский Комсомолецвчера в 10:43
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Пелагея впервые показала лицо своей дочери
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Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
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Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
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Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
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Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Политика
Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде
Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
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Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
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Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Лера Кудрявцева родила дочь в августе 2018 года.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
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Легендарный Гойко Митич приехал в Донецк
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Игры
Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Источники в Минздраве назвали диагноз Дмитрия Быкова
Писателя увезли в больницу от трапа самолета. Читайте также: "Жена Дмитрия Быкова подтвердила его приступ в самолете"
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Роскачество определило лучший кефир
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
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Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний
Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в одном» прошла клинические испытания и получила регистрацию в Минздраве России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 00:31
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
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Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31