Олег Говорун ушел из администрации президентаКоммерсантъ вчера в 10:33

До осени 2011 года Олег Говорун возглавлял управление президента по внутренней политике. После этого работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Интернет Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.

Кино Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал» Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.

Экономика В России появятся 10 миллионов безработных «Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».

Политика Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Лера Кудрявцева родила дочь в августе 2018 года.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Футбол Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.

Происшествия Источники в Минздраве назвали диагноз Дмитрия Быкова Писателя увезли в больницу от трапа самолета. Читайте также: "Жена Дмитрия Быкова подтвердила его приступ в самолете"

Общество Роскачество определило лучший кефир Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.

Происшествия В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Здоровье Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в одном» прошла клинические испытания и получила регистрацию в Минздраве России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.

Политика Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Политика Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.