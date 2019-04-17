Политика
Олег Говорун уходит из администрации президентаКоммерсантъ 16:30
Олег Говорун уходит из администрации президента Начальник управления президента по приграничному сотрудничеству Олег Говорун покидает свой пост.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству
Rambler News Service10:43
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:54
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы
Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика
Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»
Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
Обновлено в 12:24
Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Политика
Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Общество
Guardian: в метро Лондона отключили Wi-Fi из-за протестующих
В лондонском метро по требованию британской полиции выключили сеть Wi-Fi из-за угроз протестующих перекрыть движение, пишет британская газета The Guardian.
Обновлено в 08:28
Единоборства
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Обновлено в 17:00
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Футбол
Сон: «Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его»
Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его.
Обновлено в 17:31
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Кино
Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи
Обновлено в 08:54
Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика
Матвиенко может покинуть Совет Федерации
По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26