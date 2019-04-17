Политика

Олег Говорун уходит из администрации президентаКоммерсантъ 16:30

Олег Говорун уходит из администрации президента Начальник управления президента по приграничному сотрудничеству Олег Говорун покидает свой пост.
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Олег Говорун уходит из администрации президента

Коммерсантъ16:30

Путин назначил нового главу управления по приграничному сотрудничеству

РБК13:37

Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству

Rambler News Service10:43

Путин назначил нового начальника Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

ТАСС10:50

Путин сменил главу Управления президента по приграничному сотрудничеству

Московский Комсомолец10:43

Путин сменил куратора Украины в администрации президента

Ведомости10:59

Путин уволил главу управления приграничного сотрудничества

RT на русском10:39
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Футбол

«Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.
Обновлено в 16:54
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября

Обновлено в 04:59
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Обновлено в 12:24
Политика

Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Политика

Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:16
Общество

Guardian: в метро Лондона отключили Wi-Fi из-за протестующих

В лондонском метро по требованию британской полиции выключили сеть Wi-Fi из-за угроз протестующих перекрыть движение, пишет британская газета The Guardian.
Обновлено в 08:28
Единоборства

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

Первая партия смартфона Samsung Galaxy Fold полностью распродана

Обновлено в 15:57
Футбол

Сон: «Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его»

Иногда VAR раздражает нас, но сегодня мы благодарим его.
Обновлено в 17:31
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Кино

Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи

Обновлено в 08:54
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Транспорт

Транзит большегрузов по М-4 в Воронежской области временно ограничат

Обновлено в 12:09
Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы

Обновлено в 14:20
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Олег Маркович Говорун
Российский политик
Российский политический и государственный деятель, начальник Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. В прошлом - министр регионального развития РФ.
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