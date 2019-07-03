Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБРКоммерсантъ 01:14
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию The Hill рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.РБКвчера в 23:45
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Обновлено вчера в 02:10
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Рубль падает к доллару и евро во вторник
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Обновлено вчера в 04:09
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Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
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Обновлено в 03:12
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
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Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Обновлено вчера в 23:31
Авто
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На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
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Компания "Татнефть" и предприятие по переработке сырой нефти (НПЗ) Slovnaft, расположенное в Братиславе (Словакия), договорились о сотрудничестве.
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«Спартак» и «Шанхай Шеньхуа» ведут переговоры по трансферу Фернандо
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Обновлено в 03:32
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Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро
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Происшествия
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Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
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