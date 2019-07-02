Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБРКоммерсантъ 01:14
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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с чего всё началось
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию The Hill рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.РБКвчера в 23:45
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