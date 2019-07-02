с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

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