Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБРКоммерсантъ 01:14

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию The Hill
 рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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