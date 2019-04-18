Экономика
Олег Дерипаска просит у государства 30 миллиардов рублейLentaChel.ru вчера в 10:31
В правительство России поступило письмо генерального директора группы ГАЗ Вадима Сорокина, в котором, как сообщает издание «Коммерсантъ», содержится просьба о выделении 29,5 мтллтардов рублей государственной поддержки для субсидирования процентной ставки по кредитам предприятия.
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«Группа ГАЗ» попросила у правительства почти 30 млрд рублей из-за санкций
Говорит Москвавчера в 02:54
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