Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкцийРоссийская газета вчера в 14:06

с чего всё началось

Я потратил 30 лет своей жизни, создавая компании, которые являются основными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы эта тяжелая работа, наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию, была разрушена политическими схемами.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

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Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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