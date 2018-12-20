Футбол

Оле-Гуннар Сульшер получит от «МЮ» 50 млн фунтов на зимние трансферы
Еженедельник Футбол
02:54

Согласно имеющейся информации, новоиспеченный наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер получит от руководства клуба порядка 50 млн фунтов на укрепление команды в зимнее трансферное окно.
Еженедельник Футбол02:54

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