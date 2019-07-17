Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: Санчес легко может забить 20 головСоветский спорт 02:32
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался о полузащитнике Алексисе Санчесе. Он игрок высокого уровня, приводит Sky Sports слова норвежца. Если он будет в хорошей форме, то легко забьет 20 голов.
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