Оле-Гуннар Сульшер: «Хочу извиниться перед болельщиками „МЮ“»Sports.ru 10:59

Политика Что ждет Зеленского на посту президента Украины По данным Киевского международного института социологии, 39,1% украинцев ждут, что новый президент первым делом понизит коммунальные тарифы.

Футбол Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу» Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Армия и оружие В Черное море вошел разведывательный корабль Британии Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.

Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Религия Для православных христиан наступило Вербное воскресенье Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.

Политика Зеленский назвал приоритеты на посту президента Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Происшествия Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.

Экономика Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.

Футбол ПАОК досрочно стал чемпионом Греции ПАОК из Салоников досрочно стал чемпионом Греции.

Политика Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в рамках кадровых перестановок намерен снять с должности генерального прокурора Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде».

Космос Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.