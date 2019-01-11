Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»
Sports.ru
вчера в 16:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 13 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
Sports.ruвчера в 16:22

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Сульшер: «Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»

Евро-футбол.ру02:18

Погба восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче АПЛ

Газета.Ruвчера в 22:21

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»

Sports.ruвчера в 16:22

Погба сыграет против «Тоттенхэма»

Sport-place00:12

Сульшер: «Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»

Sport24.ruвчера в 19:54

Сульшер рассчитывает на то, что Погба поможет «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионатвчера в 16:52

Сульшер: «Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»

Soccer.ruвчера в 21:56
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
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Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
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Общество

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Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
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Политика

МИД России: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет Венесуэлы, считают в МИД России.
Обновлено в 03:17
Космос

SpaceX подготовила ракету для суборбитального полета Starship

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
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Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
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Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
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Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде

По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен.
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На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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