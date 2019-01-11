Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»
Sports.ru
вчера в 16:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 13 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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