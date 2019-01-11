Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 13 января, начало – в 19:30 по московскому времени.

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