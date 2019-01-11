Футбол
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 13 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
Sports.ruвчера в 16:22
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Бывший тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат покинут "Утрехт" по окончанию сезона.
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Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.
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Джикия - Ананидзе: Возвращайся быстрее, буду скучать
Напомним, что ранее Ананидзе на правах аренды перешел Крылья Советов до конца сезона.
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