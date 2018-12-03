Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в РоссииТАСС06:38
Уточняется, что за октябрь выдали 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд рублей (+25,3% в количественном и +40,7% в денежном выражении к аналогичному периоду в 2017 году). В исследовании отмечается, что это рекордный месячный объем выдачи за за всю историю развития ипотечного рынка в стране.
ТАСС06:38
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Объем выдачи ипотечных кредитов в октябре вырос на 18% — до 300 млрд рублей
Rambler News Service30 ноября в 10:20
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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