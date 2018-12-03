Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в РФ
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в РФАргументы и Факты08:00
По данным Центробанка за 10 месяцев 2018 года объем выданных кредитов составил 2,37 трлн рублей Объем выдачи ипотеки в октябре нынешнего года стал рекордным для российского ипотечного рынка, за этот месяц было выдано кредитов на сумму почти 300 млрд рублей, свидетельствуют данные исследования аналитического центра ДОМ.РФ.
Аргументы и Факты08:00
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Объем выдачи ипотечных кредитов в октябре вырос на 18% — до 300 млрд рублей
Rambler News Service30 ноября в 10:20
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