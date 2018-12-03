По данным Центробанка за 10 месяцев 2018 года объем выданных кредитов составил 2,37 трлн рублей Объем выдачи ипотеки в октябре нынешнего года стал рекордным для российского ипотечного рынка, за этот месяц было выдано кредитов на сумму почти 300 млрд рублей, свидетельствуют данные исследования аналитического центра ДОМ.РФ.

Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в РФ

Финансы Финансы После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро В понедельник, сразу после начала торгов стоимость американской валюты упала до 66,07 рублей. Курс опустился до отметки 75,05 рублей.

Финансы Финансы Еженедельные данные по инфляции не оказывают влияния на долговой рынок Неожиданное смягчение тона ФРС в отношении дальнейшей траектории повышения ключевой ставки, возможно, станет разворотной точкой для рынков облигаций.

Финансы Финансы «Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей «Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.

Финансы Финансы Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.

Финансы Финансы Годовая инфляция в Турции в ноябре отступила от 15-летнего максимума Годовая инфляция отступила от 15-летнего максимума на фоне укрепления лиры и снижения налогов, сообщает Reuters.

Финансы Финансы Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.

Финансы Финансы Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).

Финансы Финансы Страсть к перекредитованию загоняет россиян в долговую яму В России уже вполне можно было бы объявить бум перекредитования: объёмы кредитов, которые берутся на покрытие уже имеющихся долгов, бьют все рекорды.

Финансы Финансы ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.

Финансы Финансы Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.

Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс евро с 1 декабря в размере 75,7484 руб Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 75,7484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,13 коп.

Финансы Финансы Европейские рынки акций завершили торги на позитиве Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.

Финансы Финансы Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.

Финансы Финансы Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.