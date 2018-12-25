Футбол
Футболист был прооперирован через восемь дней после травмы. "То самое чувство, когда ты наконец-то вернулся на газон впервые за 8 месяцев", – написал Окслейд-Чемберлен, сопроводив запись своей фотографией на футбольном поле.
РИА Новостивчера в 23:09
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"Впервые за 8 месяцев вернулся на поле!". Окслейд-Чемберлен восстановился от страшной травмы
Спорт-Экспрессвчера в 15:40
Окслейд-Чемберлен провел первую тренировку после 8 месяцев восстановления от страшной травмы
Sport24.ruвчера в 20:03
«Я наконец-то ступил на траву». Окслейд-Чемберлен вернулся к тренировкам спустя 8 месяцев
Eurosport.ruвчера в 16:32
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Армия и оружие
Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
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Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
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Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
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Энергетика
В Кремле прокомментировали падение цен на нефть
Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Обновлено в 05:46
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В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
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Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика
Медведев расширил список санкций по Украине
Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае
Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Медведев сообщил о подписании документов по маркировке товаров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете
Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам
Пресс-секретарь считает, что там публикуют информацию, к которой нельзя относиться "серьезно".
Обновлено в 06:17
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Авто
Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant
В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект – Aurus.
Обновлено в 05:45
Политика
В Кремле ответили на вопрос о письме сына Каддафи Путину
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, передавалось ли письмо сына Каддафи Сейф аль-Ислама Владимиру Путину по дипломатическим каналам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО
Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии
Обновлено в 06:09
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Силуанов объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
Законопроект о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — подготовлен, но его публичное обсуждение было отложено в связи с принятием в 2018 году пенсионной реформы, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:00
Общество
Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
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Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
Обновлено в 00:36
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые прослушиваемые песни и альбомы 2018 года
Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых прослушиваемых музыкальных композиций и альбомов.
Обновлено в 06:11
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Кино
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено вчера в 17:52