В последний раз Окслейд-Чемберлен выходил на поле 24 апреля 2018 года, получив повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2). Матч "Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" пройдёт сегодня, 26 апреля.

Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку «Ливерпуля»

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