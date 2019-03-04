Футбол

Окслейд-Чемберлен возвращается на поле спустя 11 месяцевЕвро-футбол.ру 02 марта в 13:38

Недавно Юрген Клопп сообщил, что Окслейд-Чемберлен выполняет 70% от общего объема работы основной команды. Напомним, что полузащитник получил травму колена в прошлом сезоне - в полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы".
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Окслейд-Чемберлен вернется на поле 8 марта. Он не играл c 25 апреля 2018 года

Sport24.ru15:21

Окслейд-Чемберлен возвращается на поле спустя 11 месяцев

Евро-футбол.ру02 марта в 13:38

Окслейд-Чемберлен готов выйти на поле

Матч ТВ11:15

Окслейд-Чемберлен готов выйти на поле после серьезной травмы

Спорт-Экспресс09:36

Окслейд-Чемберлен в пятницу сыграет за дубль «Ливерпуля»

Sports.ru08:55

СМИ: Окслейд-Чемберлен близок к возвращению на поле

Sportbox.RU02 марта в 16:01

Окслейд-Чемберлен выйдет на поле впервые с апреля 2018 года в матче за дубль

Чемпионат10:22
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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