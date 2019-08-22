Футбол

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс вчера в 14:14

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение.
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Окслейд-Чемберлен: «Это мечта - продлить договор с „Ливерпулем“»

Евро-футбол.ру02:23

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы

Sportbox.RUвчера в 14:35

Алекс Окслейд-Чемберлен: «Продлить контракт с „Ливерпулем“ – это мечта»

Sports.ruвчера в 21:34

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» до 2023 года

Sport24.ruвчера в 14:15

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы

Матч ТВвчера в 14:35

Окслейд-Чемберлен: продлить контракт с «Ливерпулем» — это мечта

Чемпионат00:58

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 14:14
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Политика

Татьяна Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженности на западных границах России

Военная и политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено 21 августа в 04:23
Транспорт

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".
Обновлено в 03:23
Политика

США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов

Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург

Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Эксперты оценили стоимость активов компании погибшего Михаила Абрамова

Компания Plaza Development, которой владел погибший в катастрофе Михаил Абрамов, является собственником десяти бизнес-центров в Москве с примерной стоимостью в 46-56 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в компании Knight Frank.
Обновлено 21 августа в 10:16
Происшествия

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Младенец умер при загадочных обстоятельствах в Астраханской области

Проводится ряд экспертных исследований. Опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян

Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре

Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Здоровье

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима

В честь юбилея Апина не планирует устраивать пышных торжеств. Свой 55-й день рождения она встретит в Челябинске, во время гастрольного тура.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт

В Воронеже могут убрать 29 автобусных маршрутов

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками

В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Энергетика

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются

Как отмечает агентство «Интерфакс», участники рынка находятся в ожидании решений мировых центробанков по наращиванию стимулов, что могло бы помочь оживлению глобального экономического роста.
Обновлено вчера в 01:46
Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Обновлено вчера в 17:19
Политика

YouTube удалил более 200 видео из-за протестов в Гонконге

Администрация YouTube удалила более 200 видео на этой неделе, которые якобы недостоверно информируют о проходящих в Гонконге протестах, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Богомолов назвал Собчак будущей женой

В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Происшествия

В Москве водитель автомобиля протаранил машину ДПС

Обновлено в 02:18
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