Армия и оружие Шойгу заявил о напряженности на западных границах России Военная и политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".

Политика США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Происшествия Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.

Экономика Эксперты оценили стоимость активов компании погибшего Михаила Абрамова Компания Plaza Development, которой владел погибший в катастрофе Михаил Абрамов, является собственником десяти бизнес-центров в Москве с примерной стоимостью в 46-56 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в компании Knight Frank.

Происшествия Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Происшествия Младенец умер при загадочных обстоятельствах в Астраханской области Проводится ряд экспертных исследований. Опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Шоу-бизнес Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.

Происшествия Названа доля столкнувшихся с телефонным мошенничеством россиян Лаборатории Касперского, специализирующаяся на противодействии хакерам и электронным мошенникам, заявила, что около 9% теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий россиян признался, что он или его близкие сталкивались с таким видом обмана.

Происшествия В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Шоу-бизнес Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима В честь юбилея Апина не планирует устраивать пышных торжеств. Свой 55-й день рождения она встретит в Челябинске, во время гастрольного тура.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Общество Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.

Энергетика Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются Как отмечает агентство «Интерфакс», участники рынка находятся в ожидании решений мировых центробанков по наращиванию стимулов, что могло бы помочь оживлению глобального экономического роста.

Политика YouTube удалил более 200 видео из-за протестов в Гонконге Администрация YouTube удалила более 200 видео на этой неделе, которые якобы недостоверно информируют о проходящих в Гонконге протестах, сообщает агентство Associated Press.

Шоу-бизнес Богомолов назвал Собчак будущей женой В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.

Гаджеты Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.