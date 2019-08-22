Футбол
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс вчера в 14:14
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение.
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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы
Sportbox.RUвчера в 14:35
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МТС и «М.Видео» открыли первый совместный магазин цифровых гаджетов
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Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
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Издание напоминает, что «Уралвагонзавод», согласно заключенному с Минобороны контракту, должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе «Армата», то есть по 32 изделия ежегодно.
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ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
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Родители выдрессировали своего ребенка ради участия в телешоу
Молодые отец и мать решили надрессировать своего сына, как собаку. Родители сделали это, чтобы принять участие в популярном телешоу.
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Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку, если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
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Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
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Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
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В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
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США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Обновлено вчера в 20:40
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
«Спартак» проиграл в Португалии
Накануне московская команда уступила «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:32
Политика
Москва не удивилась позиции западных стран по ракетам США
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заметил, что в Москве не удивились позиции западных коллег на заседании СБ ООН.
Обновлено вчера в 19:40
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Кремль раскрыл планы России на возвращение в G8
«Возврат России в G8 — не самоцель, предпочтительнее выглядит формат „двадцатки“, в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран», — отметил Песков.
Обновлено вчера в 09:25
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
Обновлено в 01:17
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
В центре Москвы 31 августа пройдет молодежный фестиваль «PROлето»
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакль после слухов о раке мозга
Недавно СМИ распространили информацию о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк, якобы у нее выявили рак мозга.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено вчера в 09:47
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев узнали соперников по первому кругу US Open
Обновлено вчера в 12:50