Футбол
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 14:14
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение.
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Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
«Секс перед ужином»: Антон Гусев опубликовал интимное видео с Викой Романец
Антон Гусев показал, что у них с Викторией до сих пор не ушла страсть из отношений и опубликовал провокационное видео с женой.
Обновлено в 17:00
Космос
Робот «Федор» поздравил россиян с Днем государственного флага
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Дональд Трамп раскрыл секрет дружеских отношений с Тимом Куком
В эфире Fox Business президент США Дональд Трамп раскрыл секрет своих теплых отношений с главой Apple Тимом Куком.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения в РФ
Нужна немедленная модернизация первичного звена, заявил на совещании в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:35
Фигурное катание
Перепутавшая цвета флага России Медведева поздравила с Днем триколора
Обновлено в 14:11
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Киберспорт
DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V
DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.
Обновлено в 11:44
Транспорт
Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве
Обновлено в 08:50
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Наука
Назван главный признак скорого слабоумия
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокое кровяное давление в среднем возрасте связано с ухудшением состояния мозга после выхода на пенсию.
Обновлено в 10:23
Здоровье
Медики назвали продукт, помогающий быстро похудеть
Ростки пшеницы могут заметно помочь в похудении.
Обновлено в 11:45
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Музыка
Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве ждут новой даты его выступления
Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, ожидают подтверждения новой даты выступления в столице от менеджмента артиста, сообщается на официальной Instagram-странице концертного агентства Sold Out Concerts.
Обновлено в 18:35
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют вторую свадьбу
О любимой Хейли 25-летний исполнитель говорит, что «ждал ее всю жизнь». И нисколько не сомневался, делая ей предложение стать его женой.
Обновлено в 16:00
Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54