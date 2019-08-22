Футбол

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс 14:14

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение.
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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы

Sportbox.RU14:35

Окслейд-Чемберлен подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Чемпионат14:35

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» после 16 месяцев восстановления от травмы

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Sport24.ru14:15

«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом

РИА Новости14:31

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс14:14

«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейд-Чемберленом

Sports.ru14:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
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