Футбол

Окслейд-Чемберлен попал в заявку «Ливерпуля» на матч впервые за годSports.ru 14:56

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен попал в заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилдом». Напомним, 25-летний англичанин получил повреждение во время встречи полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) в апреле 2018 года.
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Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру14:05

Окслэда-Чемберлена впервые за год включили в заявку на матч

Бомбардир.ру15:10

Окслейд-Чемберлен попал в заявку «Ливерпуля» на матч впервые за год

Sports.ru14:56
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