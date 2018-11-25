Музыка

Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Lenta.ru
15:47

Рэпер Оксимирон сообщил на своей странице в Instagram, что он, а также Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert».
Lenta.ru15:47

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Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом

Lenta.ru15:47

Рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку рэпера Хаски

Эхо Москвы17:05

Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

ТАСС13:35

Оксимирон, Noize MC и Баста решили провести концерт в поддержку Хаски

Новая газета12:10

«Это беспредел». Баста, Оксимирон и Noize MC — об аресте Хаски

Дождь15:06

Рэпер Оксимирон анонсировал совместный с Бастой и Noize MC концерт в поддержку арестованного Хаски

Юга.ру13:06

«Это беспредел». Оксимирон, Noize MC и Баста проведут концерт в поддержку Хаски

Югополис11:42
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российский музыкант и актёр. Музыка Noize MC совмещает в себе черты нескольких жанров и стилей. В своих треках музыкант совмещает речитатив с рок-композициями.
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Оксимирон
Российский рэпер
русскоязычный рэп-, грайм-, фристайл-исполнитель и исполнительный директор букинг-агентства «Booking Machine». Один из основателей и бывший участник лейбла «Vagabund».
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