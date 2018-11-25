Рэпер Оксимирон сообщил на своей странице в Instagram, что он, а также Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски. Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert».

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Музыка Музыка В Минске пройдет финал «Детского Евровидения-2018» Представители 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2018", который состоится в воскресенье в столице Белоруссии.

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Музыка Музыка Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» тур-менеджер IC3PEAK Олег Митрофанов, организаторам концерта в Воронеже прислали документ о проведении в клубе плановой проверки электроповодки.

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Музыка Музыка В оренбургской области снят клип Над музыкой, текстом и самим клипом работала команда из Оренбурга.

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