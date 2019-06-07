Футбол
Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее времяПетербургский дневник 01:58
Журналист и спортивный инсайдер Матиас Бастос Милла заявил, что форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург. Об этом Милла рассказал в эфире телеканала TNT Sporst.
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Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Наука
Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях
Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске
Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Спорт
Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ
Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
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Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева
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Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика
Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 02:36
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице
Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
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В Самарской области в ДТП погибли три человека
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Экономика
Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Общество
Захарова пожаловалась на сломанные телефоны в МИДе
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила желающих позвонить в российское дипведомство о том, что в здании не работают телефоны.
Обновлено в 02:55
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34
Здоровье
ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем
Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий.
Обновлено в 02:04
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов
Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено вчера в 10:17