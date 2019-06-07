Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее времяПетербургский дневник 01:58

Журналист и спортивный инсайдер Матиас Бастос Милла заявил, что форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург. Об этом Милла рассказал в эфире телеканала TNT Sporst.

Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее время

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