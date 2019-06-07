Футбол

Эмилиано Ригони может покинуть «Зенит» в ближайшее времяПетербургский дневник 01:58

Журналист и спортивный инсайдер Матиас Бастос Милла заявил, что форвард петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург. Об этом Милла рассказал в эфире телеканала TNT Sporst.
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Аргентинский журналист сообщил о желании Ригони покинуть «Зенит»

ProstoProSport01:28

Окружение Ригони требует, чтобы игрок покинул «Зенит»

Sportbox.RU02:01

Источник: окружение Ригони хочет, чтобы игрок покинул «Зенит»

Спорт-Экспресс01:32

Ригони хочет покинуть «Зенит»

Soccer.ru02:51

Окружение Ригони призывает его покинуть «Зенит»

Sport24.ru01:09

TNT Sports: Ригони обдумывает перейти в «Боку Хуниорс». Окружение футболиста требует покинуть Россию

Бомбардир.ру02:29

Ригони может перейти в «Боку Хуниорс»

Советский спортвчера в 16:20
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Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Наука

Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях

Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске

Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Спорт

Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ

Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Политика

Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei

В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

22 мая на сайте президента Украины начался сбор подписей за отставку Зеленского.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Александр Панкратов-Черный финансово помогает семье больного Евгения Леонова-Гладышева

Обновлено в 02:04
Политика

Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко

Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика

Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 02:36
Авто

Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице

Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 01:38
Экономика

Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Общество

Захарова пожаловалась на сломанные телефоны в МИДе

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила желающих позвонить в российское дипведомство о том, что в здании не работают телефоны.
Обновлено в 02:55
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 07:34
Здоровье

ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем

Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий.
Обновлено в 02:04
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева купила роскошную квартиру за десятки миллионов

Апартаменты Гузеевой площадью почти в 180 кв. м. располагаются на пятом этаже, с квартиры открывается роскошный вид на набережную и мост.
Обновлено вчера в 10:17
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Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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