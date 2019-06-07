Футбол
Окружение Ригони хочет, чтобы игрок покинул «Зенит»Sport.ru 04:14
В Аргентине считают, что Эмилиано Ригони покинет питерский Зенит. Окружение полузащитника не хочет, чтобы игрок оставался в российском клубе и настаивает на трансфере в другую команду. Причиной называют малое количество игрового времени, которое получал в Зените Ригони.
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