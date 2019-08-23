Футбол
Окружение Неймара требует у «Барселоны» повысить предложение для «ПСЖ»Еженедельник Футбол 08:16
Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону». По информации источника, окружение бразильца выдвинуло условие каталонцам.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
Здоровье
В США зарегистрирована первая смерть от электронных сигарет
Обновлено в 16:40
Общество
Владелец прав на «Ждуна» отозвал иск к Wildberries на 5,2 млн рублей
Компания «Си Ди Лэнд Контакт» отозвала свой иск к Wildberries на 5,2 млн руб. за продажу мягкой игрушки «Ждун» (Maivina).
Обновлено в 12:27
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Футбол
Гендиректор «Уфы» исключил участие Кругового в матче с «Зенитом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что защитник Данил Круговой не примет участие в матче с «Зенитом» в седьмом туре РПЛ.
Обновлено в 16:23
Авто
Audi представит электрический внедорожник во Франкфурте
Компания Audi позиционирует новинку как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего».
Обновлено в 14:16
Наука
Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания
Обновлено 21 августа в 10:20
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Трагедия произошла в селе Курсавка Ставропольского края. Там во время операции кесарева сечения умерла роженица.
Обновлено в 12:39
Музыка
Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Экономика
Китай решил ввести ответные пошлины на товары из США
Президент США пояснил, что дополнительные пошлины не включаются в те 25%-ные тарифы, которые ранее были введены на товары из Китая на общую сумму $250 млрд. 5 августа Народный банк Китая снизил курс национальной валюты до 6,9225 юаней за $1.
Обновлено в 10:22
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме
США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»
После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.
Обновлено в 16:04
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено в 08:58
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Политика
CNN: Трамп усомнился в целесообразности своего участия в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сомневался в целесообразности своего присутствия на предстоящем саммите G7 во Франции.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Финансы
«Дыра» в балансе банка «Прайм-Финанс» составила 211 млн рублей
Временная администрация от Центробанка обнаружила «дыру» в балансе банка «Прайм-Финанс» в размере 211 млн рублей.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено вчера в 09:36