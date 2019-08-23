Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону». По информации источника, окружение бразильца выдвинуло условие каталонцам.

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